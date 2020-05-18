حذاء مايكل جوردان يكسر رقماً قياسياً ويباع بسعر كبير

المصدر: د ب أ

أعلنت صالة مزادات سوثبي اليوم أنه تم بيع زوج من أحذية تدريب لاعب كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان التي ارتداها والموقعة باسمه بمبلغ قياسي قدره 560 ألف دولار في أحد المزادات.

وارتدى أسطورة اللعبة حذاء نايك ذي اللونين الأبيض والأحمر "أير جوردان 1 إس" في الملعب في عام 1985، وفقا للموقع الالكتروني لسوثبي، واصفا حالة الحذاء بأنها "جيدة بشكل عام" و"بعلامات المباراة".

وبدأت تقديم العطاءات على زوجي الحذاء اللذين تم تصنيعهما خصيصا لجوردان بمقاس 13 و5ر13 قبل أكثر من أسبوع في نيويورك.

ولم يتم معرفة هوية المشتري على الفور.

ويعادل سعر البيع النهائي أربعة أمثال السعر التقديري الأولي لسوثبي حيث كان يدور حول 150 ألف دولار.

وتم كسر سعر مزاد قياسي سابق لحذاء "مون شو" لنايك عام 1972 العام الماضي حيث تم بيعه بسعر 500ر437 ألف دولار.

وقالت صالة المزادات إن نايك أنتجت خط إنتاج من الأحذية والملابس بتوقيع جوردان عام 1984، وهي المرة الأولى التي تقوم بها شركة الأدوات الرياضية بمثل ذلك، ما مهد الطريق للكثير من نماذج تعاون اللاعب التي نراها الآن".

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