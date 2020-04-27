"البنتاغون" يكشف عن تسجيلات مصورة لأجسام طائرة مجهولة

المصدر: د ب أ

نشرت البحرية الأمريكية رسمياً، ثلاثة فيديوهات تظهر أجساماً طائرة مجهولة، ما أثار مجدداً موجة من البحث والتكهن بشأن الأجسام الطائرة المجهولة.

وهذه الفيديوهات غير واضحة الصورة، التقطتها الطائرات النفاثة العسكرية الأمريكية في الفترة من عام 2014 إلى عام 2015.

وقالت سو كاف، وهي متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، إنه تم نشر الفيديوهات لإزالة أي تصورات خاطئة لدى الشعب حول ما إذا كانت مقاطع الفيديو التي يتم تداولها حقيقية أم لا، أو ما إذا كان يوجد المزيد من تلك الفيديوهات أم لا".

وأضافت المتحدثة: "الظاهرة الجوية التي تشاهد في الفيديوهات تحمل صفة مجهولة".

من جهته، قال المتحدث باسم البحرية جو جارديشر، إنه تم نشر الفيديوهات للتخفيف من الوصمة المرتبطة بالطيارين العسكريين عند إبلاغهم عن ظاهرة جوية مجهولة، ما يمثل خطراً على سلامتهم، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

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