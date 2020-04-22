"أمابي".. حلوى يابانية تقاوم الجوائح

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تماشياً مع فترة التأقلم مع فترة الحظر بفعل «كورونا»، استعانت صانعة الحلويات اليابانية كينشوين بأسطورة محلية تدعى «أمابي»، في صناعة حلوى "واغاشي"، ليستمتع الناس بطعمها الحلو إلى جانب تمنياتهم بمواجهة الوباء العالمي، حسبما أشار موقع «نيبون» الياباني.

وتعتبر "أمابي" وفقاً للفلكلور الياباني كائناً بثلاثة أرجل يعتقد أنه يبعد الأمراض، وقد ظهر من البحر في ولاية هيغو التي باتت تعرف اليوم بمحافظة كوماموتو، عند نهاية حقبة إيدو. وقد ظهرت تطفو فوق الأمواج وترشد الناظرين إليها برسم لوحات لها، عقب اجتياح الطاعون للبلاد آنذاك.

اليوم، مستلهمين من تلك القصة أبدع الفنانون الهواة والمتمرسون بتصوير لوحات لأمابي جرى نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن كينشوين شاءت إضفاء لمستها كصانعة حلويات. وبدأت وفق كيتانو هيديكي، مدير الشركة التي تعمل فيها بصنع حلويات الواغاشي اليابانية التقليدية على شكل أمابي وتقديمها مصنوعةً يدوياً للزبائن بغية تحسين مزاجهم في خضم الأزمة الحالية مقابل 390 يناً للقطعة الواحدة.