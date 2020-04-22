سحبت كل مدخراتها خوفاً من إفلاس البنك فكان اللصوص بالمرصاد

المصدر: د ب أ

سرق لص حقيبة امرأة كانت تحوي نحو 50 ألف يورو، وذلك بعدما سحبت المرأة مدخراتها من أحد البنوك في مدينة هامبورج الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الأربعاء: "من النادر سرقة مثل هذا المبلغ عبر نشل حقيبة يد".

وذكرت صحيفة "هامبورجر آبندبلات" أن المرأة سحبت مدخراتها من البنك خوفا من إفلاسه جراء تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب بيانات الشرطة، وقعت الجريمة في 16 نيسان/أبريل الجاري. وعقب خروجها من البنك كانت تسير المرأة /52 عاما/ نحو سياراتها، قبل أن يخطف اللص حقيبتها على متن دراجة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحادثة مصادفة مؤسفة أم ما إذا كان السارق يراقب تحركات المرأة.