ببغاء يؤدي "نحن جميعاً في هذا معاً" في زمن الكورونا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

شارك ببغاء في الغناء والرقص على ألحان موسيقى فيلم ديزني "هاي سكوول ميوزيكال"، وانضم إلى كثيرين في أنحاء العالم، في إنشاد أغنية من وحي فيروس كورونا، بعنوان "نحن جميعاً في هذا معاً"، فحظي بأكثر 3.5 ملايين مشاهدة على "فيسبوك"، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفاز الببغاء الذي يعيش في مركز لإغاثة الطيور جنوب ديفون ببريطانيا بقلوب الألوف على أدائه الرائع على أنغام أغنية هذا الفيلم التي تحولت لدعوة للحشد ضد الوباء العالمي، موظفو الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا وغيرهم من العاملين إلى جانب وجوه مشهورة ابتدعوا أخيراً، نسختهم من أغنية الفيلم العائد لعام 2006.

وفي مقطع الفيديو الذي صوره متطوعون في مركز "ايفياري" لإغاثة الطيور، يظهر الببغاء وهو يردد الأغنية ويهز برأسه على الايقاع وينشد الأصوات ويترنح يمينة ويسارا خلال الغناء. ومع انطلاق الجوقة في الغناء، نراه يردد "نحن في هذا الوضع معاً" مصفقاً بجناحيه على الإيقاع، وقد بدا سعيداً بأدائه من على قفصه الأسود.

لقطة الببغاء الفنية تأتي بعد اجتماع طاقم الفيلم للمرة الأولى خلال 10 سنوات في اداء واحد على شبكة "إيه بي سي"، وأخيراً. وقد أدى الممثلون الاصليون عرضهم عن بعد من منازلهم، فيما قدم الممثل زاك آفرون أصدقائه من دون المشاركة في الأداء.

وإلى ذلك، أفاد مركز إغاثة الطيور أن "أشر" هو من أكثر المؤدين تألقاً بين طيور الببغاء، فهو يعرف كلمات الأغنية وحركات الرقص أيضا، لكن ما كان رائعاً، وفقاً للمركز، ليس عدد الناس الكبير الذي شاهد الفيديو فحسب، أكثر من 3.5 مشاهدة، بل ألوف الرسائل من أنحاء العالم من أشخاص قالوا إن أداءه أضفى إشراقة على يومهم.