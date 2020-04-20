تهريب فريد في زمن كورونا

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

ألقت الشرطة في جنوب إفريقيا القبض على رجل حاول تهريب صديقته من مقاطعة إلى أخرى في صندوق سيارته، أثناء الإغلاق الذي تفرضه السلطات على تحرك الأفراد في جنوب أفريقيا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد مسؤول إقليمي بأنه تم إلقاء القبض على المرأة كذلك، وذلك بسبب موافقتها على التهريب.

وحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أوقفت الشرطة الرجل عند حاجز طريق مساء الجمعة متجهًا إلى غوتنغ، أكثر مقاطعات جنوب إفريقيا اكتظاظًا بالسكان، والتي تضم أكبر مدن البلاد، جوهانسبرغ، حيث سجل أكبر عدد من الحالات المؤكدة لـكوفيد-19.

وقال فيث مازيبوكو، المسؤول عن سلامة المجتمع في غوتنغ، في منشور على تويتر، إن الرجل كان يحاول اصطحاب صديقته إلى مقاطعة مبومالانجا المجاورة.

ونشرت إحدى وسائل الإعلام المحلية فيديو تم تسجيله للحظة اكتشاف الشرطة للمرأة في صندوق السيارة، حيث أظهرت اللقطات المرأة مستلقية في صندوق السيارة بعد أن فتحها رجال الشرطة.

وأعلنت جنوب أفريقيا منذ 27 مارس الماضي، إغلاقاً عاماً وحظراً على الأشخاص مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام واللوازم الطبية وغيرها من الضروريات، أو إذا تم تصنيف وظيفتهم على أنها ضرورية. كما حظرت التنقل بين المدن إلا بتصاريح خاصة.