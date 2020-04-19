تسعينية تخيط الكمامات لأبناء مدينتها في البنجاب

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بأعوام عمرها التي تناهز 98 عاماً، وعلى ماكينة الخياطة المعمرة مثلها، يمكن رؤية غورديف كاور داليوال منكبة كل يوم ومنذ الصباح الباكر، على خياطة كمامات لفقراء مدينة موجا بولاية البنجاب بعد أن فرضت الحكومة الهندية إلزامية وضعها.

تعاني التسعينية التي تستعين بأداة تساعدها على المشي والتنقل من غشاوةٍ في إحدى عينيها لم تمنعها من خياطة كمامات لمحتاجي بلدتها على ماكينة خياطة أحضرها أقارب لها من سنغافورة، يفوق عمرها 100 عام، نقلاً عن صحيفة "ذا تريبيون".

وتعلق أمارجيت، كنة غورديف على ما تقوم به بالقول: "لا يضع عدد كبير من بائعي الخضراوات في منطقتنا الكمامات وقد طلبنا منهم وضعها لحماية أنفسهم من الفيروس لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون تأمين كلفتها فقررنا أن نعطيها لهم من دون مقابل".

ويتهافت العديد اليوم على منزل غورديف للحصول على الكمامات، كما يأتيها جيران يحمل الكثير منهم ملابس لتصنع منها كمامات.

يذكر أن حكومة البنجاب كانت قد فرضت على السكان وضع كمامات بعد أن أصيب نحو 200 شخص على الأقل بالفيروس في الآونة الأخيرة.