يدمّر سيارته BMW M5 الجديدة بعد سيره 11 كم فقط

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، تفرض الولايات المتحدة الآن تدابير حجر صحي وإغلاق مصانع السيارات بسبب الفيروس التاجي.

لكن هذه التدابير لم تمنع تسليم سيارات معينة للعملاء، بمن فيهم ذلك المالك السعيد لسيارة BMW M5 البيضاء الجديدة في ماريلاند ببالتيمور.

سعادته التي لا توصف بتمكنه من امتلاك سيارة ألمانية رياضية جديدة للغاية، دفعته للانطلاق فورًا على الطريق في أول رحلة وراء مقود سيارته الحلم.

يذكر أن قوة M5 هي 600 حصان يولدها محرك توربو مزدوج V8 بسعة 4.4 لتر (أو حتى 625 حصانا لنسخة السباقات)، والذي يصل تسارعه من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.4 ثانية.

كما أن M5 مجهزة بدفع رباعي، وهو ما يمكنها أيضًا من إظهار شخصية قوية خلال تنشيطه.

بشكل عام، من الواضح أن هذا النوع من الماكينات المتميزة بمستويات أداء عالية جدًا يتطلب بعض الاحتياطات عند التعامل مع إمكانياته الديناميكية، ولكن في هذا الخبر المنشور على فيسبوك، من غير المعروف ما الذي أدى إلى تعشيق السيارة في وضع الدفع الرباعي، بحسب ما ذكره موقع (autoplus).

ما عرف فقط، هو أن سيارة M5 البيضاء صُدِمت أو صَدَمت سيارة أخرى، قبل أن تتحطم خلال احتضانها عمود الهاتف.

ومن حسن الحظ أن الخسائر اقتصرت على تحطم السيارة فقط، التي قطعت 11 كيلومترا فقط من باب الوكيل (البائع) إلى العمود الذي تحطمت عليه.