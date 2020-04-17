"الصوت الصريح" للياباني شيبا تفوز بجائزة مؤسسة الصحافة العالمية

المصدر: د ب أ

منحت مؤسسة الصحافة العالمية جائزة صورة العام 2020 لصورة متظاهر شاب ينشد الشعر أثناء انقطاع التيار الكهربائي، بينما ينير المحتجون المشهد بهواتفهم المحمولة، وسط احتجاجات دامية في السودان.

وأعلنت لجنة التحكيم أمس الخميس فوز المصور الياباني ياسويوشي شيبا بالجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو (10885 دولارا) عن صورته التي التقطها في يونيو 2019 بعنوان الصوت الصريح.

وقال رئيس لجنة التحكيم، ليكجيتو ماكولا: "من المهم أن تكون لدينا صورة تلهم الجمهور، خاصة في الوقت الذي نعيش فيه، عندما يكون هناك الكثير من العنف والصراعات".

والتقط شيبا الصورة لصالح وكالة الأنباء الفرنسية (ايه إف بي) في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال: "هذه اللحظة كانت الاحتجاج الجماعي السلمي الوحيد الذي صادفته خلال إقامتي".

كما منح اثنان من مصوري وكالة الأنباء الألمانية(د ب ا) جائزتين عن أعمالهما خلال العام 2020، حيث فاز الجزائري فاروق بعطيش بالجائزة الأولى في فئة "سبوت نيوز سينجبلز" عن صوره التي التقطها لاحتجاجات الطلاب في الجزائر، وفاز أوليفر فايكن بالجائزة الثالثة في فئة (سبوت نيوز ستوريز) عن سلسلة صوره عن هجوم إرهابي في القاهرة.