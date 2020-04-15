زوجان احتفلا بعيد زواجهما الستين وتوفيا بفارق 17 ساعة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بعد أشهر قليلة من احتفالهما بعيد زواجهما الستين، توفى المسنان البريطانيان، برين وبات هويلز، بفيروس كورونا المستجد في جناح المستشفى نفسه، بفارق 17 ساعة فقط ليلة عيد الفصح.

وقال أنسباؤهما إن التقاط المسنين برين (86 عاماً) وبات (80 عاماً) لمرض "كوفيد-19" يشكل لغزاً، فقد كانا معاً في عزلة منذ أربعة أسابيع. ثم في 4 أبريل، بدأت الزوجة تشعر بالمرض ثم أصيب الزوج بأعراض مماثلة، وعلى الأثر، أدخلا مستشفى رويال غلامورغان في ساوث ويلز، حيث تبين أنهما مصابان بفيروس كورونا. ووضعا على جهاز التنفس في القسم نفسه من المستشفى، حيث توفيت بات الساعة الثانية صباحاً، وبرين الساعة السابعة مساء.

وللزوجين أربعة أبناء، و11 حفيداً مع 12 من الأولاد، لكن لم يسمح لأحد بزيارتهما بعد إدخالهما المستشفى.

وقال حفيدهما، إليوت، لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "نحاول أن نعزي أنفسنا بأنهما توفيا معاً بعد 60 عاماً من زواجهما المليء بالفرح، لا سيما جدتي التي كانت بصحة تامة، وقلنا لها دائماً إنها شابة بعمر 80 عاماً، وأنها ستعمر لعقود".

وكان إليوت قد تكلم مع جدته منذ أسبوع فقط، وكانت تغسل حديقتها وترسم، مضيفاً: "كان منزلهما مفتوحاً ودارهما مليئة بالحب. وقد افتخرا بعائلتهما وقد أحببنا كثيراً الاحتفاء بمناسبة زواجهما الماسي قبل بضعة أشهر فقط".

وكان الثنائي قد تلقى بطاقة من الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، منذ خمسة أشهر على سبيل التهنئة بمناسبة العيد الماسي لزواجهما.