"مرايا للفنون" يكشف عن برنامج تفاعلي رقمي جديد

المصدر: الشارقة - البيان

كشف مركز مرايا للفنون، المبادرة الفنية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عن إطلاق برنامج تفاعلي عبر الإنترنت مخصص للمعارض التي يستضيفها المركز في الفترة الحالية بهدف تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الرقمية والتفاعل مع المعرض عن بعد. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركاء المركز الحاليّين ممثّلين بالمجلس الثقافي البريطاني ووكالة فوتوغاليري؛ حيث يُقام البرنامج في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، وبما يتوافق مع التوجيهات الرسمية المتعلّقة بالتجّمعات العامة. وقد تم تطوير الأدوات الرقمية لتفعيل مشاركة المجتمع وتوسيع رقعتها خلال الأزمة الحالية عبر توفير برنامج حافل بالأنشطة الرقمية. كما يمكن للأفراد الاطلاع على آخر الفعاليات المعلنة والإصدارات الجديدة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.

فيديوهات وأفلام

أطلق مركز مرايا للفنون مقطعين مصوّرين حول معرضيه الحاليّين «المكان الذي أسميه الوطن» و«إعادة ترتيب الأحجية.. أعمال فنية جديدة من إبداع شيخة المزروع»، إضافة إلى 4 أفلام قصيرة تعرض 4 مصوّرين مشاركين في معرض «المكان الذي أسميه الوطن»، وهم عمار العطار (من الإمارات)، بن سويديرا (من المملكة المتحدة ومقيم فيها)، جيليان روبرتسون (من المملكة المتحدة ومقيمة في الإمارات)، ريتشارد ألنبي-برات (من المملكة المتحدة ومقيم في الإمارات).

جولات افتراضية

يدعو مركز مرايا للفنون زواره لخوض رحلة رقمية يستكشفون فيها معرضيه الحاليين: «إعادة ترتيب الأحجية. أعمال فنية جديدة من إبداع شيخة المزروع» و«المكان الذي أسميه الوطن»، وذلك عبر تجارب افتراضية شاملة ومتكاملة.

كتالوغات رقمية

يقدّم الموقع الإلكتروني الخاص بمركز مرايا للفنون، ضمن النماذج التفاعلية والتشاركية التي أطلقها، خيار تنزيل دليل المعرض باللغتين العربية والإنجليزية، يستطيع من خلالها الزوار قراءة المزيد حول المفاهيم التنظيمية التي يتبنّاها القيّمون الفنيون للمعرض والتعرّف أكثر على الفنانين وممارساتهم.

وفي إطار تعليقها، صرّحت كريستيانا دي ماركي، القيمة الفنية لمعرض «إعادة ترتيب الأحجية. أعمال جديدة لشيخة المزروع»: «يناقش هذا المعرض - الذي صدر معه كتالوغ مرافق يُعدّ أول كتاب سيرة ذاتية خاص بأعمال المزروع - إمكانية الجمع بين منهج السيرة الذاتية والبحث الفني التشكيلي الصرف، كما يتداول مقاربته المادية الغنية التي تعزّز من جاذبية الحوار في عين المشاهد».

برامج رقمية

أطلقت كريستيانا دي ماركي بالتعاون مع مركز مرايا للفنون ورشة عمل عبر الإنترنت مستوحاة من نموذج «ماراثون التحرير الجماعي» المعروف باسم «إيديتاثون»، وفيه يلتقي مجموعة من المتطوعين لتجميع صفحات ويكيبيديا خاصة بشريحة الأفراد الذين لا يتم ذكرهم على الموسوعة الحرة بالشكل المطلوب. وتدعو هذه المبادرة المهتمين للمساهمة في تطوير المحتوى على ويكيبيديا، مع تبنّي موضوع يركّز على الفنانات في الإمارات العربية المتحدة، سواء من الفنانات المواطنات أو المقيمات لفترة طويلة.

مسابقة التصوير

يختتم مركز مرايا للفنون برنامجه الرقمي بمسابقة تصوير ضوئي تتناول مواضيع متعلّقة بمعرض «المكان الذي أسميه الوطن»، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ووكالة فوتوغاليري. وتدعو المسابقة جميع المشاركين فيها إلى إعادة معاينة معنى الوطن، سواء القريب أو البعيد، من خلال مشاركة صورهم الخاصة وإرسالها عبر إنستغرام.

وبهذه المناسبة، علّقت د. نينا هايدمان، مديرة إدارة مركز مرايا للفنون و1971- مركز للتصاميم: «يهدف برنامجنا الرقمي ومعرضنا الافتراضي ضمان استمتاع محبي الفنون بتجربة عرض مميزة يمكنهم التفاعل معها على الرغم من الأوضاع الحالية الناتجة عن فيروس كوفيد-19.

وبدوره، قال وسيم قطب، مدير البرامج الثقافية والرياضية لمنطقة الخليج في المجلس الثقافي البريطاني: «يسرّنا أن نرى مركز مرايا للفنون وهو ينقل معرض «المكان الذي أسميه الوطن» إلى المنصة الرقمية، ما يتيح وسيلةً رائعةً من شأنها تفعيل مشاركة زوار العالم الافتراضي في الإمارات العربية المتحدة وكافة أنحاء المعمورة».

أمّا ديفيد دريك، القيّم الفني والمدير لدى وكالة فوتوغاليري، فقال: «يسعدني كقيّم فنّي أن أقدّم معرض «المكان الذي أسميه الوطن» في مركز مرايا للفنون. ومع التغيرات الجوهرية التي تشهدها منطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة، يفرض السؤال الجدلي، حول كيفية بناء مكان يمنحنا الشعور بالوطن، نفسه كضرورة ملحّة للغاية. وقد ناقش الفنانون هذا السؤال بشكل مبدع من وجهات نظر مختلفة، والآن ومن خلال مسابقة التصوير الفوتوغرافي؛ ندعو الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة صورهم وأفكارهم حول ما يعنيه الوطن لهم».