"منصور" يحقق نصف مليار مشاهدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة بداية للإعلام، المؤسسة المسؤولة عن مسلسل الرسوم المتحركة «منصور»، أن موقع المسلسل على قناة يوتيوب شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد المشتركين، حيث تجاوز المليون مشترك، فيما بلغ مجموع المشاهدات منذ إطلاق الموقع أكثر من 500 مليون مشاهدة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت مريم عيد المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بداية للإعلام: «نتطلع دائماً لتقديم محتوى إعلامي يشكل إضافة للجمهور، وعندما يتعلق الأمر بالأجيال الصاعدة تصبح مهمة إنتاج محتوى يلاقي هذا الإقبال أكثر صعوبة، ما يدل على نجاحنا في هذه المهمة».

وأضافت: «سنواصل العمل من أجل إنتاج محتوى إبداعي يتوافق مع القيم والمبادئ التي نريد أن نزرعها في نفوس أطفالنا، ويراعي التطور السريع الذي تشهده جميع مسارات الحياة».

وتابعت: لقد حقق «منصور» منذ إطلاق القناة على يوتيوب، انتشاراً واسعاً عند الأطفال العرب في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في المملكة العربية السعودية والعراق ومصر ودولة الإمارات والكويت، كما حظي المسلسل بإقبال واسع لدى المجتمعات العربية المقيمة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وقال نبيل الجسر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بداية للإعلام: «أنا فخور بالنمو الكبير الذي حققته مؤسسة بداية في فترة وجيزة. وتماشياً مع استراتيجيتنا الجديدة الخاصة بتطوير المحتوى عقب توقيع اتفاقية التعاون والإدارة الاستراتيجية مع «كرييتيف جنريشن»، فقد دخلنا عالم الرسوم المتحركة من خلال ضم المسلسل التلفزيوني الكوميدي «منصور» إلى مؤسستنا. وإلى جانب ذلك واصلنا تعزيز قدراتنا الداخلية والاستفادة من خبرتنا السابقة في مجال الإنتاج. ويسرني أن أعلن أننا أصبحنا الآن في وضع يمكننا من إنتاج مجموعة متنوعة من المحتوى العربي الأصلي من أبوظبي وإتاحتها للأطفال العرب في كافة أنحاء العالم كجزء من استراتيجيتنا التطويرية».

ويعد «منصور» أول مسلسل رسوم متحركة منتج باللغة العربية يحقق انتشاراً عالمياً واسعاً يقاس بعدد المشاهدات وقاعدة المشتركين. ويستهدف المسلسل التلفزيوني الكوميدي الأطفال بين سن السادسة والتاسعة، ويهتم بتعزيز منظومة من القيم التربوية من بينها أهمية العائلة، واحترام التنوع الثقافي، والتفكير الإبداعي، والابتكار، والاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا من أجل خير البشرية.

يشار إلى أن المسلسل من إبداع راشد الهرمودي، المنتج التنفيذي الحائز العديد من الجوائز، وقد حصل المسلسل على تمويل من شركة مبادلة للاستثمار وتم إنتاجه كشراكة بين «twofour54» و«استوديوهات كرتون نتوورك بالعربية في أبوظبي».