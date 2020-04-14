"بي أي جي" الكورية تغني في وجه "كورونا" بالعربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت فرقة غناء كورية شهيرة أغنية باللغة العربية مستوحاة من الوضع الذي يعيشه العالم مع انتشار فيروس كورونا، بهدف تمكين وتشجيع مرضى "كوفيد 19".

وقام نجوم فرقة "بي أي جي" الكورية الشهيرة بتنفيذ مقطع غنائي باللغة العربية يتحدثون فيه عن ضرورة مواجهة فيروس كورونا وعلاجه.

الأغنية التي نشرتها الفرقة على صفحتها الرسمية في "يوتيوب"، عبارة عن مقطع فيديو من 35 ثانية فقط، حاز أكثر من مليون مشاهدة في وقت قصير.

وعلى الرغم من الكلمات البسيطة جدا التي تضمنتها الأغنية، إلا أنها نالت إعجاب المتابعين العرب وحصلت على استحسانهم بسبب الحالة التي يمر بها العالم من جراء تفشي فيروس كورونا.

وتبدأ الأغنية بالكلمات التالية: "تشجعوا تشجعوا وإن كان صعب.. يمكن هزمه.. دنيا بدون كورونا.. سوف تعود".

وكانت الفرقة قد نشرت في وقت سابق أغاني باللغة العربية حازت إعجاب المشاهدين في الشرق الأوسط.