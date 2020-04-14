شرفات برلين وجدرانها معارض مفتوحة

المصدر: البيان الإلكتروني

مع توقف الفعاليات الفنية والثقافية حول العالم وإغلاق الصالات الفنية والمتاحف أبوابها بسبب وباء كوفيد-19، عرض نحو 50 فناناً في برلين أعمالهم على شرفات الأبنية ودعوا الجمهور إلى اكتشاف إبداعاتهم.

وأوضح تجمع الفنانين الذي أشرف على المشروع في حي برنزلاوير برغ الفني شرق العاصمة الألمانية: "فيما حرية التنقل معلقة، باتت الشرفات مواقع فريدة للعروض اليومية وللتعبئة المدنية"، حسب موقع "إندبندنت عربية".

وقال مفوضا المعرض أوفول دورموسوغلو ويوانا فارسا، اللذان طلبا من الفنانين إطلاق العنان لمخيلاتهم: "الشرفات هي مخارج طوارئ، للتنفس وتمضية الوقت في الشمس أو التدخين" في ظل الحجر المنزلي.

ودُعي المتنزهون والفضوليون في برلين، حيث إجراءات الإغلاق أقل صرامة من مقاطعات ألمانية أخرى، إلى رفع رؤوسهم لمشاهدة هذه الأعمال ومنها سلم مصنوع من أغصان الأشجار وصور بالأبيض والأسود لأشخاص واقفين على شرفاتهم في أثينا أو قرطبة.

وتتضمن إحدى المنشآت أجزاء طويلة من ورق المرحاض على واجهة مبنى تشهد على تهافت الألمان على هذا المنتج الذي بات ثميناً منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وقال المنظمون إن هذه التظاهرة الفنية "من دون ميزانية ومن دون افتتاح ولا حضور، هي نزهة حميمة بحثاً عن مؤشرات حياة وفن".