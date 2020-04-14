نيوزيلندية وبرتغالي ينقذان بوريس جونسون من "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

توجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالشكر لممرضين ساهما في إنقاذ حياته أثناء نقله للعناية المركزة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحظي الممرضان أيضاً بالثناء في بلديهما، إذ تلقيا رسائل تهنئة من الكثير من القادة، وأفراد عائلتهما حسب موقع "سي إن إن عربية".

وفي رسالة أوصلها عن طريق مقطع فيديو، الأحد، ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أسماء العديد من الموظفين الطبيين الذين اعتنوا به أثناء وجوده في أحد مستشفيات لندن الأسبوع الماضي.

ولكنه حرص على ذكر اسم ممرضين، وهما جيني ماكجي من نيوزيلندا، ولويس بيتارما من البرتغال، حرصا على الوقوف بجانب سريره "لمدة 48 ساعة".

وقال شقيق ماكجي، ويُدعى روب، لجريدة "نيوزيلند هيرالد"، إن شقيقته "فوجئت" برسالة جونسون، ولكنها أكّدت أنها نظرت إلى الموضوع ببساطة وأنها كانت تؤدي عملها الذي تؤديه كل يوم.

كما أرسلت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا أرديرن رسالة إلى ماكجي عبر موقع "فيسبوك"، وأنها لم تحصل على رد منها حتّى الآن، وقالت أرديرن للصحفيين الإثنين، إنها لا تتوقع الحصول على رد منها على الإطلاق، فمن الواضح أنها "تركز بشدة على وظيفتها".

وأما رئيس البرتغال مارسيليو ريبيلو دي سوزا، فقال إنه شكر الممرض بيتارما شخصياً بالفعل، مع تقديمه للشكر لجهود جميع الموظفين البرتغاليين في مجال الصحة في البرتغال، وحول العالم في مكافحة هذه الجائحة".

وأُدخل جونسون إلى مستشفى سانت توماس وسط العاصمة البريطانية لندن في 5 أبريل، ونُقل إلى العناية المركزة في اليوم التالي بعد أن أظهرت فحوصاته أنه مصاب بالفيروس.

وبعد خروجه من المستشفى الأحد، أعرب جونسون عن تقديره للممرضين قائلاً إن جسده حصل على الكمية الكافية من الأوكسجين بسبب مراقبة ماكجي وبيتارما له طوال الليل، وقيامهما بالتدخلات الضرورية.

وأخبر والدا ماكجي، كارولين ومايك، قناة "TV New Zealand"أن ابنتهما تحظى بوقت "سوريالي"، وقالت والدتها: "هذا يجعلنا نشعر بالفخر بشكل استثنائي".

كفاح

ويكافح العاملون في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا التفشّي الوحشي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أودى حتّى الآن بحياة 10 آلاف و612 شخصاً على الأقل.

وتوفي ما لا يقل عن 19 شخصاً من العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا حتّى الآن، وانتقد العديد من الأشخاص حكومة جونسون لفشلها في تزويد القوى العاملة بالاختبارات اللازمة لفيروس كورونا المستجد، أو معدات الحماية الشخصية.