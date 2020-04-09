شاهد.. القمر الوردي العملاق في جميع أنحاء العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

رصدت كاميرات الفلكيين وهواة التصوير، مساء أول أمس الثلاثاء، منظرًا فريدًا للغاية لشكل وحجم واستدارة القمر واكتماله بدرًا للعام 2020 في كوكبنا، والذي ظهر بصورة مختلفة تمامًا عن وضعه المعتاد.

ويعرف القمر في هذه الحالة النادرة بالقمر العملاق، حيث يبدو أكثر سطوعًا ووضوحًا وأكبر حجمًا ويشكلّ منظرًا بديعاً وزاهيًا في السماء.

ويحمل القمر في هذا المشهد عدة مسميات أبرزها: (القمر العملاق، والقمر الوردي، والقمر الثلجي)، وينال شهرة واسعة لدى مهتمي وعلماء الفلك وأطلقوا عليه مسمى القمر العملاق؛ لكونه واحداً من أضخم أقمار عام 2020م ، ويبدو كبيراً وواضحاً في شكله وملامحه خاصة مع لحظات بزوغه وأفوله.