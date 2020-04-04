خوفاً من كورونا.. مطعم يسلم الطلبات الخارجية عبر "مزلاق"!

المصدر: د ب أ

تلجأ المطاعم الآن إلى الابتكار في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يستخدم أحد منافذ بيع المكرونة اليابانية في هامبورج إلى تسليم الطلبات للزبائن من خلال "مزلاق" صنعه أحد الجيران.

وتقضي القواعد الرامية إلى الحد من انتشار الجائحة بعدم قيام المطاعم الألمانية بتقديم الخدمة في الداخل والاكتفاء فقط بالطلبات الخارجية. ولكن الزبائن كانوا لا يراعون المسافة بين بعضهم البعض في منطقة الانتظار وبالتالي خرج أحد الجيران الطيبين بفكرة لطيفةـ وهي تثبيت مزلاق بسلم مؤدي إلى الشرفة الصغيرة الواقعة أمام المطعم.

وقال صاحب المطعم فلوريان ريدر: "منذ يوم الخميس، بفضل المزلاق، يمكن للزبائن الآن الانتظار على الرصيف أمام المطعم وعندما ما يتم تسليم الطلبات لم يعد يحدث أي مخالطة مباشرة ".