وفاة الموسيقي البولندي بينديريكي عن 86 عاما بعد رحلة مع المرض

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء البولندية إن كرزيستوف بنيديريكي أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين بالعالم توفي اليوم الأحد عن 86 عاما.



وقالت وزارة الثقافة البولندية في تغريدة "بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بنيديريكي أحد أعظم الموسيقيين البولنديين وواحد من أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم".



واشتهر بينديريكي بوضع موسيقى عشرات الأفلام من بينها (ذا اكزورست) للمخرج وليام فريدكن و(ذا شايننج) للمخرج ستانلي كوبريك و(وايلد هارت) للمخرج ديفيد لينش وكذلك تلحين قصيدة رثاء ضحايا هيروشيما.



وحصل على أربع جوائز جرامي عن موسيقاه كان آخرها عام 2016.