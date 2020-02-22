تعرف إلى الحيوانات الـ 10 التي أضيفت إلى لائحة المعرضة للانقراض

المصدر: د ب أ

شهد مؤتمر الأمم المتحدة حول حماية الحياة البرية المنعقد في مدينة جاندهيناجار الهندية اليوم السبت إضافة عشرة أنواع على الأقل من الحيوانات الأكثر عرضة للانقراض.

قرر المؤتمر الثالث عشر للأطراف الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة للمحافظة على الأنواع المهاجرة المقام رفع وضع "الأفيال الآسيوية، والنمور المرقطة، وسمك قرش الطرف الأبيض بالمحيطات" وأنواع عدة من الطيور تشمل "الحبارى الكبير، والحبارى الصغير، والحبارى البنغالي والقطرس".

وأضاف المؤتمر الأنواع إلى قائمة توفر مستوى عال من الحماية.

وأشار المؤتمر إلى أن: "الماشية الحمراء البرية، وقرش رأس المطرقة السلسة، وقرش التوب" بحاجة أيضا لحماية وأضافت هذه إلى قائمة للأنواع المعرضة للانقراض الذي من شأنه تحسين التعاون الدولي في الحفاظ عليها.

ويوجد 60 بالمئة من الأفيال الأسيوية في الهند وهي مدرجة على أنها معرضة للانقراض في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وهي ضحية لفقدان الموطن وزيادة الصراع ما بين البشر والأفيال.

وتقدر أبحاث الأمم المتحدة أن مليون نوع من الحيوانات والنباتات سوف تنقرض خلال العقود المقبلة.