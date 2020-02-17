فرس تنقذ صاحبتها من الموت بالسرطان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كيللي آن ألكسندر امرأة في الثالثة والأربعين من العمر تم تشخيصها بالإصابة بالصرع، إلا أن ردّة فعل حصانها المفضل حضتها على إجراء المزيد من الفحوصات ليتبيّن وجود ورم بطيء النمو داخل رأسها.

وكانت كيللي بالكاد حصلت على العمل الذي تحلم به كسائس للأحصنة في أبيردينشير حين شعرت بآلام المرض للمرة الأولى عام 2015. وما إن رأتها آلايانا الفرس الذي أهداها إياها زوجها بمناسبة زواجهما، بعد ستة أسابيع من تلقي علاج الصرع حتى أخذت تتصرف بغرابة غير معهودة تقول كيللي مضيفةً: " ركضت نحوي وأخذت تشتمّ الجهة اليمنى من رأسي حيث تبيّن لاحقاً وجود الورم."

خضعت كيللي على الأثر لعملية جراحية متحديةً الطبيب الذي قال إن ذلك قد يجعلها عاجزةً عن المشي أو فهم ما يحصل لها بالقول إنها ستتعافى لتعاود ركوب الفرس الذي يشكل علاجها الأمثل. وهكذا كان، تماثلت كيللي للشفاء وعلقت في الإطار قائلةً: " إن علاقتي بأليانا حفزتني على التعافي بأسرع ما يمكن، وقد أبلغني الأطباء أني لن أستطيع ركوب الفرس ثانيةً قبل عام، لكني تمكنت من ذلك بعد سبعة أشهر فقط."