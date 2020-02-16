للإيجار.. استديو عائم مصنف تحت بند "عالم من الخيال المثالي"!

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مبنياً من صفائح خشبية تعود لـ 200 عام، وبسواعد بشرية تامة تعزيزاً لمبدأ الاقتراب من الطبيعة، يشكل الاستديو العائم فوق نهر سبري في برلين مساحةً تتيح للزائر خوض تجربة من الصفاء الكلي، وفق أسلوب حياة بديل لضجيج المدينة.

وقد صنّف دليل "بلام" لمواقع إيجار المساكن الفخمة لحظة الاستيقاظ في الاستديو العائم الذي نفّذه مكتب "كلاوديوس" يدوياً بأنه أشبه "بفتح عينيك على عالم من الخيال المثالي".

ويتيح منظر السماء الزرقاء فوق السرير للزوار تأمل النجوم قبل النوم، في حين ينتظرهم في الخارج على السطح حديقة من النباتات، مكان للشواء ونظام صوتي. وبالعودة إلى الداخل، فإن التصميم الذي يعود لمنتصف العصر يعتبر مناسباً للأشخاص من جميع الأعمار، سيما المطبخ المجهز بالكامل ومجموعة الكتب الهائلة والنباتات ومصابيح الإضاءة المتدلية، والمفروشات المصنوعة يدوياً، إضافة إلى جهاز الراوتر اللاسلكي.

المنزل العائم مكان مثالي للزوار المحبين للبيئة يمكن أن يغيّر موقعه تبعاً لأحوال الطقس ومستوى المدّ ويطرح معايير جديدة حول مفهوم إيجار المنازل.