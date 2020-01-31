شاهد.. اكتشاف أطول نفق تحت حدود المكسيك والولايات المتحدة

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

كشفت جمارك كاليفورنيا أطول نفق تهريب تم حفره على الإطلاق بين المكسيك والولايات المتحدة، بطول 1.3 كم، و عمق 21 مترًا تحت الأرض، وارتفاع 1.70 مترًا وعرض 60 سم، مع مصعد ونظام تهوية.

يبدأ النفق في منطقة تيخوانا الصناعية بالمكسيك وينتهي في مدينة سان دييغو الأمريكية.

يقول آرون هايتك من شرطة الحدود الأمريكية: "تم اكتشاف النفق على الجانب الأمريكي بفضل المعلومات والتقنيات المتوافرة لدينا الآن، كما ساعدتنا المكسيك في تحديد موقعه بدقة".

يذكر أنه كل عام يتم اكتشاف العديد من الأنفاق من هذا النوع، والتي يتم استخدامها من قبل الكارتلات المكسيكية القوية لنقل المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وعادة ما تبلغ مسافة الأنفاق بين 150 و 800 متر بظروف مرور أكثر صعوبة.

ووفقاً للخبراء، يتم عبور الحدود بمئات من مثل هذه الممرات السرية.

وفي يوم الأحد الماضي الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تسلمها خوسيه سانشيز فيلالوبوس، "سيد الأنفاق" في عصابة إل تشابو ، ومهندس العديد من الانفاق التي سمحت لتاجر المخدرات خواكين غوزمان وكارتله "سينالوا" بالنجاح والازدهار، بحسب "euronews".