الصين تبني مستشفى ضخماً لعلاج مصابي كورونا في 10 أيام

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم "الجمعة" بإنشاء مستشفى جديد في مدينة ووهان الصينية في غضون 10 أيام فقط لمعالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم تشييد المستشفى بسعة ألف سرير من مكونات سابقة التجهيز.

وأظهر مقطع فيديو عشرات الحفارات بموقع إنشاء المستشفى، الذي من المتوقع أن يستقبل أولى حالات الإصابة بالفيروس يوم 3 فبراير المقبل.

وليس هذا الأمر بسابقة، حيث قام آلاف العمال في بكين ببناء مركز لعلاج حالات الإصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" في عام 2003، في غضون أيام.

وزاد نطاق انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، الذي شهد تسجيل أول حالة إصابة في ووهان، ليشمل جميع أنحاء الصين، بل وبلدان أخرى.

وذكر مسؤولون صينيون أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس القاتل وصل إلى 26 شخصاً حتى صباح اليوم "الجمعة"، إلى جانب 876 حالة إصابة مؤكدة.

وتم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام والسعودية وسنغافورة والولايات المتحدة ، وكذلك في إقليمي هونج كونج وماكاو الصينيين.