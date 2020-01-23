شاهد.. بيتزا بطول 103 أمتار لدعم إطفائيي حرائق أستراليا

المصدر: البيان الإلكتروني

صنع مطعم إيطالي في أستراليا بيتزا مارجريتا بطول 103 أمتار (338 قدمًا) لجمع الأموال لرجال الإطفاء الذين يصارعون حرائق الغابات في مقاطعة نيو ساوث ويلز.

وتم تحضير البيتزا في قطع مستطيلة طولها متر، تم تجميعها معًا وتغطيتها بصلصة الطماطم والموزاريلا، قبل أن تُخبز باستخدام فرن ناقل.

وقد تبلت البيتزا بأوراق الريحان والزعتر الأوريغانو وزيت الزيتون.

استغرق التحضير حوالي أربع ساعات، طبقًا لمطعم Pellegrini، وتم تقطيعها لـ 4000 شريحة.

يذكر أن عائدات هذه البيتزا خصصت لرجال الإطفاء في نيو ساوث ويلز الريفية الأسترالية، بحسب رويترز.