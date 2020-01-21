عطر البرياني .. أغرب صيحة في عالم الروائح

المصدر: إعداد ــ اليازية البدواوي

في حال كنت من عشاق الأطعمة الهندية وتعتقد بأن فوحان رائحة تلك الأطباق المترعة بالبهارات أمر محبذ بالنسبة لك، فمن الجيد معرفة أن هنالك "عطراً للبرياني" يتوق لإطلاقه فنان مختص بالتكنولوجيا، يتنقل في إقامته بين باكستان ولندن.

نقلاً عن "مترو" البريطانية فإن الفنان الذي لقب نفسه بـ "ديج-إنك" (22 عاماً) يعمل، وكما يقول، على تطوير عطر "لو برياني" مستوحى من الأرز المنكه، ويثبت المنتج الذي سرعان ما انتشرت صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه يحاكي في تصميم شكل زجاجته عطراً يعود للعلامة التجارية الشهيرة "شانيل".

يقول الفنان إن العطر وبطبيعة الحال لن يكون متاحًا في المحال والصيدليات، بل هو أقرب لأن يجسد قطعة يمكن عرضها ووضعها كديكور خاص في الغرفة، فكما يتوقع غالبية الناس، لا يتوق أي أحد لأن تنبعث منه رائحة "البرياني"، (بصل مقلي وبهارات هندية مكثفة)، أثناء سيره في الجوار. أو ربما يمكن رشها في أرجاء المطبخ في حال كنت تتوقع استقبال الضيوف، لإيهامهم بأنك تعد طبقاً شهياً من المطبخ الهندي.

على الرغم من غرابة الفكرة، إلا أنها لا تعتبر جديدة، فسلاسل مطاعم الوجبات السريعة قد بدأت في العمل على عطور بذات المفهوم، لكن من قد يرغب بأن تصدر منه رائحة الدجاج المقلي أو المرق في حله وترحاله.