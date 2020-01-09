شاهد.. كابول تتأنق بـ "الوشاح" الأبيض

المصدر: البيان الإلكتروني

استمتع سكان العاصمة الأفغانية كابول بالثلوج، التي تساقطت منذ بداية العام الجديد وغطت المدينة.

الكمية الكبيرة من الثلوج أكست المدينة الجريحة بسبب الحرب ثوبا أبيض أدخل البهجة في نفوس السكان.

ويمثل أول تساقط للثلوج في كابول حدثا مهما ينتظر بفارغ الصبر وفقا للمثل القائل، يمكن أن تستغني كابول عن الذهب وليس عن الثلوج.

واستمر هطول الثلوج حتى أول أمس الثلاثاء، بحسب "يورونيوز".