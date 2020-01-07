مقبرة رومانية في بريطانيا تكشف لغزاً حير العلماء

المصدر: إعداد ـــ فاتن صبح

كشف علماء أثناء أعمال بناء إحدى المدارس الجديدة في مقاطعة سومرست البريطانية عن مقبرة سلّطت بحسب رأيهم الضوء على مسألة الحياة والموت في جنوبي غرب بريطانيا عقب الغزو الروماني.

وتم الكشف في الموقع على مقابر لأكثر من 50 بالغا وطفلا في مقبرة بريطانية رومانية غير تقليدية تبيّن أن الموتى كانوا ينتمون إلى طبقات اجتماعية راقية بحيث إن وضعية جمجمة واحدة من النساء المدفونات كانت تستلقي على وسادة. كما وجد عدد من المسامير الصغيرة متبقية عند طرف القبر بما يشير إلى أن معظم الأشخاص كانوا يدفنون وهم ينتعلون أحذية بمسامير.

إلا أن أكثر ما أذهل العلماء بالفعل كان هيكل المقابر، التي ازدانت جميعها بالأحجار المحلية كما ختم أعلاها وأسفلها ببلاطات من النوع ذاته الذي كان يستخدم في بناء الأسطح الموجودة في المنطقة قبل 2000 عام.

وتميّز أحد المقابر بوجود بلاطات اتخذت شكل المثلث فوق رأس الميت وكأنها خيمة. وعثر أيضاً في المكان على "موجودات القبور" التي تضمنت الأعمال الخزفية والحلي والمجوهرات في حين أن وعاءً تم الكشف عنه كان يحتوي جناح دجاجة، إضافة إلى قطعة نقدية تعود إلى عهد الإمبراطور فيسباسيان الذي حكم بين أعوام 69 و79 بعد الميلاد وعظمة محفورة.

وأكدت المستشارة فاي بيربريك أن الموجودات استثنائية وتثير الدهشة، كما تسهم في كشف المزيد عن تاريخ سومرست القديم.