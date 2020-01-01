الألمان يرهقون رجال الإطفاء بمكالماتهم ليلة رأس السنة

المصدر: د ب أ

استُدعي رجال الإطفاء في برلين ليلة رأس السنة الجديدة حوالي 1523 مرة، بزيادة قدرها 138 مرة ليلة رأس السنة الماضية.

وذكرت قوات الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء أن رجال الإطفاء تصدوا لـ617 حريقا منذ الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا (التوقيت المحلي).

ومقارنة بالعام الماضي، تم استدعاء خدمات الطوارئ 1385 مرة، وقامت بإخماد 432 حريقا.

وبحسب البيانات، تعرض رجال الإطفاء ليلة أمس إلى 24 اعتداء، بتراجع ملحوظ عن العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الاعتداءات عليهم في رأس السنة 49 اعتداء.