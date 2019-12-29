بالصور .. فن الرسم على الثلوج

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يستوحي الفنان سيمون بيك من عجائب الطبيعة، بما في ذلك من التركيبة المعقدة لندف الثلوج، لإبداع منحوتاته الكبيرة داخل مناظر طبيعية مغطاة بالثلوج.

صنع الفنان لتاريخه 300 قطعة من الفن الزائل، وفقاً لموقع "سنست"، مستخدماً قوة عمله وزوج من أحذية التزلج، ومن المتوقع أن يصل كولورادو بالولايات المتحدة بين 2 إلى 16 يناير، لرسم لوحات هائلة على الثلوج في مدينة سيلفرثورن.

العديد من أفكاره تأتي من أنماط موجودة في الطبيعة (ندف الثلوج والصبار الحلزوني وأوراق القنب)، والدوائر الخاصة بالمحاصيل والمعادلات الرياضية، وحتى لوحات رسامين مشهورين من أمثال الرسام الهولندي فينسنت فان غوغ.

وهو يبتكر أيضاً منحوتات فنية مذهلة باستخدام الرمال، ويمكن النظر في حسابه على موقع "انستغرام" لمشاهدة لقطات مذهلة من الفنون، سواء بالرمال أو الثلوج.