بالفيديو.. الصين تنافس أمريكا وروسيا وأوروبا في الفضاء وتقترب من المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الصين أمس الجمعة أحد أقوى صواريخ الفضاء في العالم في خطوة حاسمة لمهمتها المخطط لها إلى المريخ في العام 2020.

وانطلق صاروخ "لونغ مارش 5" من موقع ونشانغ في جزيرة هاينان في الساعة 8:45 مساء (12,45 توقيت غرينتش)، وفق ما أظهره التلفزيون الرسمي.

وهي ثالث عملية إطلاق لصاروخ فضائي منذ 2016. وخلال عملية الاطلاق الاولى في يوليو 2017 أخفقت بكين في طموحها لغزو الفضاء بعد أن سقط صاروخ مماثل في البحر بعيد اقلاعه.

وبحسب موقع "ناسا سبايس فلايت" الالكتروني المتخصص، فإن الصاروخ الذي أطلق الجمعة يحمل قمراً اصطناعياً للاتصالات يزن 14 طناً كحد أقصى وسيوضع في المدار الثابت.

وهذا ما يجعل الصاروخ الصيني موزايا لصاروخ "أريان 5" الأوروبي والأمريكي "دلتا 4 هيفي" أو الروسي "بروتون أم"، وفق "يورونيوز".

وهو خصوصا إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الفضاء الصيني في العام 2020 وما بعد.

وأكد مساعد مدير الإدارة الوطنية للفضاء وو يانهوا أن "الصاروخ لونغ مارش 5 مكلف بمهام كبيرة".

وأوضح "إذا نجحت التجربة ستناط بها مهمات أساسية منها إطلاق أول مسبار صيني إلى المريخ ومسبار القمر تشانج 5 ووحدة مركزية للمحطة الفضائية المأهولة".

والقمر الاصطناعي شيجيان 20 الذي سيطلقه الصاروخ العملاق سيصل إلى مسافة 36 ألف كلم من الأرض بحسب مجلة "ديجيتال جورنال" المتخصصة.