بالفيديو: لماذا يقبل اليابانيون على دجاج كنتاكي في عيد الميلاد؟

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

ماذا يفعل اليابانيون في عيد الميلاد؟ يذهبون إلى كنتاكي فرايد تشيكن. فمقابل 3336 يناً (حوالي 30 يورو)، يقدم المطعم عشاء دجاج عيد الميلاد - مع الكعك - والذي "يجذب الحشود" ، كما جاء في مقال منشور على مدونة Smithsonian.com، وفق موقع (slate.fr).

ويقوم معظم الناس بطلب وجباتهم الاحتفالية إلكترونيا قبل شهور من عيد الميلاد لتجنب الوقوف في الطابور، الذي قد يستغرق من الفرد في بعض الأحيان ساعتين للظفر بوجبته".

ولكن لماذا جنون الدجاج المقلي؟

كما هو معروف، فإن عيد الميلاد ليس عطلة وطنية في اليابان - فقط 1٪ من السكان اليابانيين مسيحيون – ودجاجة عيد الميلاد، التي تعتبر أفضل شيء يمكن أن تجده في عيد الميلاد باليابان بعد الديك الرومي، والذي هو نفسه غير موجود في اليابان، أصبحت الوجبة القياسية للمناسبات والأيام الكبيرة. وكل ذلك بفضل حملة تسويقية ناجحة بشكل لا يصدق بعنوان: "كوريسوماسو ني وا كنتاككي!"، أي (كنتاكي لعيد الميلاد!)، يرجع تاريخها إلى عام 1974.

حملة إعلانية بسيطة كان لها تأثير كبير على مبيعات الدجاج المقلي خلال عطلة عيد الميلاد في اليابان، وهي "واحدة من أنجح الحملات" حسب فاينانشيال تايمز، التي كرست بالفعل مقالة في العام 2010 للظاهرة الموضة هذه، والتي قالت فيها:

"تشتهر اليابان باقتباس المنتجات والأفكار من الخارج وتكييفها مع أذواق السوق المحلية، وعيد الميلاد ليس استثناءً، فهو في اليابان فرصة تجارية وليس مناسبة دينية للغاية، حيث يتم إنفاق الكثير من المال كل عام على الزخارف والعشاء والهدايا. يمكن القول إن كنتاكي فرايد تشيكن هي أكبر مستفيد في اليابان في عيد الميلاد، ويعود الفضل في جزء منه إلى حملتها الإعلانية".

في ذلك الوقت، ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، طلب ممثل من مدرسة تبشيرية مسيحية الدجاج لأنه لم يستطع العثور على ديك رومي في طوكيو. عندها اقترح الموظف تحويل هذا الجنون المفاجئ إلى حملة إعلانية. منذ ذلك الحين، وكل عام، ترتفع مبيعات الدجاج في عيد الميلاد.

وعلى شاكلة كنتاكي، سارت سلسلة الوجبات السريعة Wendy's في تطوير وجباتها في آسيا لعيد الميلاد منذ العام 2011.