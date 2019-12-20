شاهد.. ازدياد سرعة حركة تيار جليدي ضخم في سيبيريا

المصدر: البيان الإلكتروني

لاحظ علماء من الولايات المتحدة لأول مرة ازدياد سرعة حركة تيار جليدي ضخم، على غرار جليد فافيلوف في جزيرة ثورة أكتوبر في أرخبيل سيفيرنايا زيمليا بسيبيريا.

وتبين الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية خلال أعوام 2015-2018 هجرة الكتل الجليدية إلى البحر. ووفقاً لبيانات أعوام 2013-2019 فقد الجليد 9.5 مليار طن، وهذا يعادل 11% من كتلته الأصلية.

ووفقا لرأي الباحثين المنشور في مجلة Geophysical Research Letters، تمس النتائج التي حصلوا عليها العلاقة بين ازدياد سرعة الجليد وتدفق تيار الجليد، ويمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في التوقعات بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر مستقبلا، بحسب "روسيا اليوم".

تجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة العلوم الروسية، أعلنت في نوفمبر العام 2016، عن ارتفاع مستوى الإشعاع في منطقة جزيرة سيفرنايا زيمليا وتم تحديد مصدره.