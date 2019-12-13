هل لبدانة الأطفال صلة بخفض معدل الذكاء؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت دراسة مثيرة للجدل أجراها فريق من جامعة فيرمونت الأمريكية إلى أن لزيادة الوزن صلة مباشرة بخفض معدل الذكاء، كونها تؤثر في القشرة المخية المسؤولة عن اتخاذ القرار والتفكير والذكاء والإبداع.

ويدعي الباحثون أن أداء تلاميذ المدارس مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، كان أسوأ في الاختبارات مقارنة بأولئك الذين يملكون مؤشر كتلة جسم صحي.

وأظهرت عمليات المسح، أن الطبقة الخارجية من الدماغ كانت أرق، وخاصة في المنطقة المرتبطة بالذاكرة واتخاذ القرارات.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت السمنة هي السبب في القشرة الدماغية الرقيقة أم أن العكس هو الصحيح.

وشملت الدراسة 3190 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، وكشفت فحوصات الدماغ أن الأطفال الذين يملكون وزنا زائدا يملكون قشرة أمامية أرق في الدماغ، مقارنة بأقرانهم ذوي الوزن الطبيعي، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وتعد قشرة الفص الجبهي جزءا لا يتجزأ من الطبقة الخارجية للدماغ، وتلعب دورا هاما في قدرة الشخص على تخطيط سلوكه والتحكم فيه.

وقالت الدكتورة جينيفر لوران، من جامعة فيرمونت: "تشير النتائج إلى أن مؤشر كتلة الجسم يرتبط بالتغييرات في تطور القشرة الأمامية والوظائف التنفيذية المتضائلة".

وأضافت: :قد يسهم العجز في الذاكرة في اتخاذ قرارات غذائية سيئة"، وبالتالي يدعم استمرار المشكلات الصحية في مرحلة البلوغ، المتعلقة بالوزن الزائد.

يذكر أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للسمنة في مرحلة البلوغ، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني.