الحليب ليس شرطاً لطول العمر

المصدر: رويترز

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الحليب ويأكلون الجبن واللبن (الزبادي) لن يعيشوا أطول من غيرهم بالضرورة.

وفحص الباحثون بيانات عن استهلاك منتجات الألبان لأكثر من 168 ألف امرأة وأكثر من 49 ألف رجل ليس لديهم تاريخ من أمراض السرطان أو القلب. وعلى مدى نحو 30 عاما من المتابعة توفي 51438 شخصاً.

وكان الأشخاص الذين يتناولون كميات من منتجات الألبان-4.2 حصص يومياً- أكثر عرضة بنسبة سبعة بالمئة للوفاة أثناء الدراسة من الذين يتناولون أقل كمية من الألبان أو 0.8 حصة في اليوم. ولم يختلف الأمر بالنسبة للذين يتناولون كميات متوسطة ما بين حصة لثلاث حصص يومياً.

وكتب المعد الرئيسي للدراسة مينج دينج من كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن وزملاؤه في الدورية الطبية البريطانية (بي.إم.جيه) يقولون «إجمالي كمية منتجات الألبان المستهلكة لم تكن مرتبطة بفرص العيش لفترة أطول».