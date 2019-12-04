مساعٍ إيطالية لإدراج "الإسبرسو" على قائمة "اليونيسكو"

المصدر: روما - د.ب.أ

أزيح النقاب في البرلمان الإيطالي، أمس الثلاثاء، عن حملة تهدف إلى إدراج قهوة الإسبرسو الإيطالية الشهيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال نشطاء، بعد مؤتمر صحفي مع العديد من نواب البرلمان الإيطالي، إن إعداد قهوة الإسبريسو وتناولها يجب إدراجهما على قائمة التراث الثقافي العالمي «غير المادي» التي وضعتها المنظمة الأممية.

وجاء في بيان لجمعية حماية الإسبرسو الإيطالية التقليدية أن الإسبرسو الإيطالي «ليست مجرد مشروب لا غنى عنه لبداية جيدة لليوم، بل هو طقس اجتماعي حقيقي».

وتتضمن قائمة اليونيسكو بالفعل بعض أصناف المأكولات الإيطالية، مثل البيتزا التقليدية كما تصنع في نابولي، التي نالت الاعتراف عام 2017.

ويحتاج نشطاء حملة الإسبرسو إلى دعم الحكومة الإيطالية حتى يتم تقديم مسعاهم رسمياً إلى اليونيسكو، حيث ستقوم المنظمة بعد ذلك بتقييمه.