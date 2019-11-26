مشروبات الطاقة تنهي حياة مراهق

المصدر: دبي - فاتن صبح

أثارت قضية مقتل مراهق يبلغ من العمر (14 عاماً)، جدلاً في بريطانيا أخيراً، حيث خطأ المراهق في طريق قطار بمحطة كيرتساي أمام أعين زملائه فسقط ميتاً.

ووفق إحدى جلسات الاستماع في القضية، يعود السبب في جانب منه إلى الإفراط في تناول مشروبات الطاقة.

وأفادت عائلة المراهق بأن الطالب في ثانوية سالزيان، لا ينام جيداً ويعاني من القلق. كما أشار ريتشارد ترافيرس، قاضي التحقيق في الحادثة إلى أنه سيتحدث إلى المختصين للاستفسار أكثر عن وفاة سام والدور الذي لعبته مشروبات الطاقة في الإطار.

وقال: "يجري حديث عن تناول سام الكثير من مشروبات الطاقة تلك.

والواقع أنه لم يكن ممن يحبون تناول الطعام كثيراً، كما أنه لم يكن ينام جيداً.

ولا بدّ من السؤال هنا عن تأثير ذلك على عمليات الأيض وصحة الإنسان".

وأظهرت بعض البيانات والرسائل النصية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لسام أنه تحدث مع أصدقائه عن الانتحار.

وأكد المحقق أن الاستجواب سيشمل أصدقاء سام ومعلميه وطبيبه وسائق القطار.