تقلص حجم العقول البشرية عما كانت عليه في الماضي

المصدر: البيان الإلكتروني

على مدى الـ20 ألف سنة الماضية تقلصت العقول نحو 17.4٪، حسب ما أشارت إليه البحوث.

وخلافا للادعاء المثير للجدل بأن الناس ينمون «قرونا» في جماجمهم بسبب استخدام الهواتف، لا يمكن إلقاء اللوم في مشكلة تقلص عقولنا على التكنولوجيا الحديثة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ويقول ميشيل أ. هوفمان، أستاذ علم الأعصاب في المعهد الهولندي للعلوم العصبية، لموقع صحيفة «ميترو» البريطانية: «هناك دلائل من السجل الأحفوري تشير إلى أن أدمغتنا أصبحت أصغر إلى حد ما في فترة ما بين 10000 إلى 20000 عام».

هذا التطور ظهر قبل استخدام الناس للهواتف الذكية. وفي الآونة الأخيرة، كان من الصعب العثور على دليل على أن هذا الانكماش مستمر.