فيديو مرعب لرئتي مدخن يشعل مواقع التواصل

المصدر: وكالات

نشر جراح صيني فيديو مذهلا، أطلق عليه كثيرون "أفضل إعلان ضد التدخين على الإطلاق"، يوضح إزالة فريقه الطبي لرئتين لونهما "أسود" من متبرع أعضاء توفي عن عمر يناهز 52 عاما.

وقال الطبيب تشن جينغيو، الجراح المشرف على فريق زراعة الأعضاء في مستشفى "Wuxi" بمقاطعة جيانغسو، إن المريض توفي بعد تدخينه السجائر لمدة 30 عاما. وأراد التبرع بأعضائه، ولكن الفريق الطبي اكتشف أن رئتيه غير مناسبة للزراعة، كما يظهر مقطع الفيديو.

وظهر على الرئتين جميع علامات التكلس ومرض انسداد الرئة وانتفاخ العضو.

وشوهد الفيديو، الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية باستخدام هاشتاغ "jieyan" (الإقلاع عن التدخين)، أكثر من 25 مليون مرة.

وقال جينغيو: "كثير من المدخنين في هذه البلد لديهم رئات مماثلة لهذه. وقرر فريقنا رفض إجراء عملية الزرع باستخدام هاتين الرئتين".

وأوضحت التقارير أن المريض لم يخضع لفحص بالأشعة المقطعية قبل وفاته، وتبرع برئتيه بعد ذلك بوقت قصير، قبل أن يتمكن أي فرد من فحصهما.

ويُقدر أن 26.6% من سكان الصين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما يدخنون، ما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الرئة لدى السكان الذين يواجهون بالفعل تلوثا شديدا في مناطق كثيرة من البلاد.