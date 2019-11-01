أنواع الفطر الغريبة والمخيفة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشكال الفطر، الذي يطلق عليه تسمية المشروم أو حتى "عين الغراب"، مختلفة ومتنوعة، فالطبيعة لا تبخل على هذا النبات في منحه حلة فاتنة أحيانا، وصور مخيفة أحيانا أخرى.

تعرف إلى أغرب أنواع الفطر في جولة من الصور.

الفطر الحبار

قد يعتقد البعض أن الفطر نوع من الخضار، لكن خبراء البيولوجيا يصنفونه كنوع مستقل من الكائنات الحية، فلا هو من فصيلة النباتات ولا الحيوانات. وربما الفطر الظاهر على الصورة أفضل مثال على ذلك، فهو يذكرنا بالحبار. ولهذا تتم تسميته بـ"الفطر الحبار". رائحته عفنة جدا تنجذب إليها الحشرات وعلى رأسها الذباب.

موطن الفطر الحبار

يعيش الفطر الحبار عادة في أستراليا، ونيوزيلندا وعلى جزر مالاوي. لكن في العام 1934 تمّ اكتشافه في ألمانيا أيضاً، وفق (DW). الفطر نفسه ليس ساما، لكن يجب إزاحة جذعه الأسفل وإزالة جميع المسام على قشرته اللزجة قبل تناوله، وطعمه قد لا يكون لذيذاً للجميع.

أصابع مرعبة

الانجليز اختاروا لهذا النوع من الفطر اسم "أصابع الرجل الميت" "Dead Man's Fingers". أما الألمان فيطلقون عليه اسم "الأصابع الميتة". وهو بالفعل ينمو على الأشجار الميتة أو في طريقها إلى ذلك. وتكون الطبقة الداخلية لكل جذع بنية اللون، غامقة مائلة إلى السواد. أما قشرتها فهي بيضاء مخططة بالأسود. وهذا الفطر سام ولا يصلح نهائيا للاستهلاك البشري.

بلون الدم

إنه من أغرب أنواع الفطر. نقاط حمراء متناثرة على سطحه بلون الدم. وعلى أوراقه وجذعه توجد مئات الأشواك، وكأن الطبيعة تحذرنا من سمه القاتل. وبالطبع لا يصلح نهائيا للاستهلاك.

مهدد بالانقراض

يوجد نحو 15 نوع من هذا الفطر القاتل وسط أوروبا. وهو مهدد اليوم بالانقراض. ولهذا أقر قانون يقضي بعدم اقتلاعه.

أذن الخنزير

لأن شكله يشبه أذن حيوان الخنزير، يحلو للألمان تسمية هذا النوع من الفطر بـ"أذن الخنزير". هذا الفطر لذيذ جدا وطعمه خفيف. وهو عبارة عن شريحة بيضاء اللون بالداخل، وكأنها شريحة سمك أبيض.

أصل تسمية "عش الغراب"؟

لعلّ هذا النوع من الفطر السبب في التسمية العربية "عش الغراب" للفطر. فهو يشبه في شكله عش الطيور أو حتى سلة الخبز على مائدة الغذاء. لكن هذا الفطر لا يصلح للاستهلاك، فهو سام، ويجب الاكتفاء بالنظر إليه فقط.

من الشبه ما قتل!

هناك فطر قريب له هو سام جدا. الإشكالية تكمن في أنه لا يمكن التفرقة بين النوع الأول وهذا النوع إلا بواسطة المجهر. ولهذا يفضل الابتعاد عن الاثنين.

هل يفترس هذا الفطر كائنات حية؟

هل هذا الفطر من آكلة اللحم؟ لا إطلاقا! إنه فطر مسالم جدا. غير أن الشعر حول طبقته العليا تجعل الناس يخشون منه. عدا في مناطق في المكسيك، حيث يتم تناوله بكثرة، وفي الكاميرون يستخدم كدواء ضد آلام الأذن.

شعر القنفذ

من أغرب ما أبدعته الطبيعة: (Hericium erinaceus) هي التسمية العلمية لهذا الفطر، وتعني "شعر القنفذ". صالح للاستهلاك. بل وفي آسيا هو وجبة مكلفة. وفي الصين يستخدم لأغراض طبية. هناك عدة عوامل جعلته مهدد بالانقراض ولا يجوز اقتلاعه نهائيا.