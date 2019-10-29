"الحبوب الخارقة" وراء وفيات في أوغندا

المصدر: د.ب.أ

يعتزم برنامج الأغذية العالمي تدمير 20 ألف طن مما يطلق عليها «الحبوب الخارقة»، التي يلقى عليها باللائمة في حدوث خمس وفيات و300 حالة مرضية في أوغندا.

وقالت ناطقة باسم البرنامج، الاثنين، إن عملية التدمير سوف تبدأ «قريباً».

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن خمسة أشخاص قضوا نحبهم وأصيب 300 بالمرض بعدما تناولوا الحبوب الخارقة التي تم توزيعها في منطقة كاراموجا بأوغندا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وقال برنامج الأغذية العالمي: «السبب المحتمل للإصابة بالمرض هو تلوث هذه الحبوب بقلويدات التروبان خلال موسم الحصاد أو الإنتاج. وقد يحدث هذا التلوث عندما تدخل النباتات البرية من العائلة الباذنجانية سلسلة الإمداد الغذائي».

وتعرف الوكالة التابعة للأمم المتحدة «الحبوب الخارقة» بأنها حبوب مثل الذرة أو القمح تمزج بفول الصويا، الغني بالفيتامينات والمعادن، ويتم معالجتها لتصير دقيقاً. وقالت إنها تستخدم لمنع سوء التغذية خصوصاً بين النساء والأطفال، وعادة ما تؤكل في هيئة عصيدة أو فطائر بين أشياء أخرى.