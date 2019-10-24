بالفيديو.. اصطدام بين سيارتين ينقذ عائلة من الموت المحقق!

المصدر: البيان الإلكتروني

نجت إحدى العائلات من الموت عندما اصطدمت سيارة تجاوزت الإشارة الحمراء بسيارة أخرى كانت إشارتها خضراء.

وقالت الشرطة إن الحادث بين السيارتين في مدينة فينكس الامريكية أنقذ حياة أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بعد أن تجاوز سائق مخمور الإشارة الحمراء.

ونشرت شرطة فينكس فيديو للحادث عبر حسابها على فيسبوك.

وقال الرقيب تومي تومبسون من قسم شرطة فينكس: "هذا الفيديو يتحدث عن نفسه إلى حد كبير".

وأضاف تومبسون أن اللافتة كانت تشير إلى العبور الآمن للعائلة في الممشى، لتفاجئهم سيارة جيب Renegade بالاتجاه نحوهم، وتظهر سيارة شيفروليه كروز وتصطدم بها وتبعدها عن مسارها نحو العائلة.

وقالت الشرطة إن سائق الجيب إرنستو أوفيزو (23 عامًا) قفز بعد من سيارته بعد الحادث وحاول الهرب.

وأضافت الشرطة إن أوفيزو كان في حالة سكر وقت الحادث، وأنه كان أيضًا رجلاً مطلوبًا في أربع قضايا على الأقل، وقد تم القبض عليه، بحسب (ABC News).