زخة من شهب الجباريات تشهدها الأرض هذه الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد سماء الأرض الليلة 21-22 أكتوبر، ذروة زخات من شهب الجباريات نسبة إلى كوكبة أو المجموعة النجمية "الجبار" أو "الصياد" وهو ذات كوكبة الجوزاء العربية، ذات النجوم اللامعة والمميزة، والتي تتربع وسط الجزء الجنوبي من السماء.

وأوضح إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ذلك يحدث عندما تعبر الأرض ضمن مسار أحد المذنبات، والذي يخلف وراءه غباراً كونياً ينجذب نحو الأرض ويحترق على ارتفاع 80 - 120 كم من سطح الأرض. وأشار إلى أن مصدر زخات الشهب الجباريات هي مخلفات المذنب هالي الذي اقترب من الأرض آخر مرة عام 1986، والمرة المقبلة ستكون عام 2061 بإذن الله.

تتميز شهب الجباريات Orionids Meteor Shower Peak بالسرعة الكبيرة، ويمكن مشاهدة ما يتجاوز 30 شهابا في الساعة بقطع منتصف السماء، وقد يشاهد أيضاً عدد من الكرات النارية "شهب كبيرة لامعة" تعبر السماء.

تطلع مجموعة الجبار أو الصياد والتي تشاهد زخات الشهب تنطلق منها ظاهريا من الأرض "لهذا سميت الجباريات" من الجهة الشرقية في حدود الساعة 10 - 11 ليلا هذه الأيام، وترتقي في السماء بعد منتصف الليل، من ناحية الجنوب الشرقي متجهة نحو الجنوب الغربي.