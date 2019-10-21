كلب يتسبب بشلل لمراهق

المصدر: دبي - البيان

أصبح المراهق هارفي ليلاند (17 عاماً)، بين عشية وضحاها، عاجزاً عن الحركة ومصاباً بالشلل، وذلك بعد أن عمد أحد الكلاب التي تربيها عائلته، لسحب وسادة من تحت رأسه أثناء استلقائه على الأريكة.

وبحسب «مترو» البريطانية، تسببت الحركة في سقوط رأس ليلاند مباشرة على أرضية البلاط، وعلى الرغم من صعود الشاب بعد الحادث مباشرة إلى الطابق العلوي لأخذ قسط من الراحة، إلا أنه عانى من نوبة صرع لاحقة، وبمساعدة شقيقه الذي كان شاهداً على ما حدث، تم استدعاء فرق المساعدة للمنزل، ليجده المسعفون، بعد سبع دقائق، وهو يناضل من أجل التنفس، فضلاً عن عدم قدرته على الحديث، ليتم نقله للمستشفى، وإدخاله في غيبوبة مستحثة لمدة أربعة أيام.