أداة جديدة لإدارة نوبات الصرع

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ابتكرت مصممة في الولايات المتحدة أداة آمنة لإدارة نوبات الصرع، الجهاز ويدعى "كوكوون يؤمن مساحة آمنة وهو قابل للتطبيق في الموقع ومحمول داخل حقيبة، وفقاً لموقع "غود نيوزنتوورك".

وفي العادة، يمكن أن يشعر كثيرون بقدوم نوبات الصرع، مما يمنحهم الوقت لإيجاد مكان أمن للاستلقاء، لكن قد لا يكون بجانب هؤلاء صديق أو مقدم رعاية يمكنه توقيت نوبة الصرع، وطلب الاسعاف إذا دامت النوبة أكثر من 5 دقائق.

وفيما يوجد حالياً في السوق أجهزة استشعار وغطاء رأس واق، لكن لا شيء يجمع كل عناصر الأمان في جهاز واحد، وفقا للمصدر.

المصممة أوما سميث مبتكرة الجهاز تم تشخيصها بالصرع بعمر 11 عاماً، وقد حاولت في جهازها "كوكوون" دمج الحماية اللينة على الرأس ومساعدة المصاب الاستلقاء على جانبه، مع تنبيهات واضحة تكشف تلقائيا للغرباء الذين يرغبون في المساعدة اسم الشخص وأرقام هاتف الاتصال بالطوارئ.

وعندما يكون الشخص بمفرده، يتميز جهازها بنظام "جي بي إس" لمساعدة مقدمي الرعاية إيجاد الشخص، وأجهزة استشعار بالنوبة، وجهاز توقيت، ورسائل آلية لتنبيه جهة رقم اتصال الطارئ، وبعد 3 دقائق اجراء اتصال بـ 911 للحصول على سيارة إسعاف. أما إذا انتهت النوبة مبكراً، فترصد أجهزة الاستشعار في الجهاز الأمر وتغلق إجراءات الطوارئ تلقائياً.

يتحول جهاز "كوكوون" إلى وسادة محمولة صغيرة الحجم بما فيه الكفاية لوضعها في حقيبة، مما يمنح المصابين بالصرع حرية الخروج بمفردهم.