اكتشاف بديل للقهوة من جذور الهندباء

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ابتكرت المصممة دايزي نيوديك بديلاً للقهوة من جذور نبتة الهندباء بهدف الترويج للتنوع البيولوجي، ضمن مشروع "لنجعل من الأعشاب عظيمة مجدداً" الرامي لتسليط الضوء على الخصائص المغفلة لنبتة الهندباء، التي غالباً ما ينظر إليها على أنها "أعشاب قبيحة تخرّب مروج الأمة."

وتشجعت دايزي بعد أن اكتشفت بأن مواطني بريطانيا وحدها يستهلكون ما يقارب 95 مليون كوب قهوة في اليوم إلى العثور على بديل محلي. وهكذا تمكنت من إيجاد مصدر للقهوة لا يتطلب شحن الحبوب من الخارج، بل يستدعي تحميص وطحن وتخمير جذور نبات الهندباء.

وفي الإطار قالت نيوديك: " في ظل الطلب المتزايد الذي يقود الممارسات البيئية المخجلة بالإضافة تأثيرات الأوضاع المناخية الطارئة، يعتبر مستقبل تلك السلعة غامضاً."

وقد تبيّن لنيوديك أن مادة الإينولين الكيميائية موجودة في القشرة الرقيقة على سطح الجذور وهي تحتوي مركبات عطرية محددة تمنح مذاق المرارة عينه والرائحة الشهية للقهوة."

وقد اكتشفت خلال إجرائها البحث بأن الهندباء وجذورها يمكن استخدامها كبديل للقهوة. وإنها تخطط لاستخدامها لتطوير مشروعها في المستقبل. وتؤكد دايزي أن عملية إنتاج قهوة الهندباء تشبه كثيراً القهوة التقليدية فيما عدا مسألة الزراعة.