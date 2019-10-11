أول طائرة كهربائية بالكامل تصل مختبرات "ناسا"

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

استقبلت ناسا في 2 أكتوبر الجاري طائرة كهربائية بالكامل، وهي X-57 Maxwel Modification II (أو Mod II) المعدلة من قبل شركة إمبيريكال سيستمز آيروسبيس. وهي الأولى من سلسلة طويلة من الطائرات التي ستخضع لمجموعة من الاختبارات، وبخاصة اختبارات البطارية، قبل التمكن من التحليق في الهواء للقيام بمهمات علمية أو نقل البضائع والركاب.

تم تجهيز الطراز X57 Mod-II بمحركين كهربائيين بدلاً من محركات Tecnam P2006T التقليدية، لتنتقل الآن إلى شاشة مهندسي ناسا الذين وضعوا سلسلة من الاختبارات التي ستجرى في مركز أبحاث أرمسترونغ التابع لناسا، بحسب مجلة (Sciences et Avenir).

تبدأ الاختبارات على الأرض والسير السريع على المدرج ثم اختبار الطيران، لتبلغ ناسا نتائج هذه الاختبارات إلى شركات التي تعمل على تطوير طائرات كهربائية، وهو قطاع متوقع له نمو كبير خلال الأعوام المقبلة.

وفي الوقت الذي تم فيه اخراج Mod-II إلى الميدان، فإن المراحل التالية من المشروع جارية بالفعل في المختبر لإصدار طرازي Mod-III و IV، وذلك باستخدام أجنحة جديدة نجحت في اجتياز التقييمات الأولى في مركز أبحاث أرمسترونغ.

وضع المعايير

يذكر أن مشروع X-57 يهدف إلى المساهمة في تطوير معايير إصدار الشهادات للأسواق الناشئة فيما يخص الطائرات الكهربائية و"سيارات الأجرة الجوية" المستقبلية، التي تعتمد على أنظمة دفع كهربائي معقدة.

ناسا ستشارك في عملية تصميم الدفع الكهربائي للطائرات مع المصنعين، ما سيؤدي إلى تسهيل أساليب اعتماد الطائرات ذات الدفع الكهربائي.