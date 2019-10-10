المكسرات تسهم في إنقاص الوزن

المصدر: رويترز

كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات، فإن تناول مقدار منها يومياً قد يسهم في الحد من زيادة الوزن لا سيما عندما تكون بديلاً عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

وأجرى الباحثون دراستهم على 126 ألفاً و190 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر لمدة تراوحت بين 20 و24 عاماً. وفي البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحي. وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17 بالمئة من المشاركين يعانون من السمنة.

وقال الباحثون في دورية الطب البريطانية إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 جراماً يومياً تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة ثلاثة بالمئة.