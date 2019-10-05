فوائد عديدة لا يعرفها كثيرون عن "طنجرة الضغط"

المصدر: البيان الإلكتروني

تتميز طنجرة الضغط بفوائد عديدة حيث تعمل على تقليل وقت الطهي، كما أنها تقلل مدة الغليان المطلوبة لطهي الأطعمة ، وهذا بدوره يجعل تحضير الطعام أسرع.كما أن لها فوائد أخرى قد لا يعرفها كثيرون.

ويقول خبراء التغذية إن الطعام المغلي في طنجرة الضغط يحتفظ بمعظم العناصر الغذائية مقارنة مع الطرق الأخرى للطهي، كما أنه يبقى ألذ، إذ إنه يكون مطيها بالكامل.

فضلا عن ذلك فإن استخدام طنجرة الضغط يحافظ على برودة المطبخ حيث يتم استخدام حرارة أقل أثناء الطهي، وبالتالي يمكن توفير الطاقة على نحو كبير.

وتستند آلية الطهي بالضغط إلى توظيف بخار الماء الذي يتحول إلى سائل، إذ يحد الضغط العالي من درجة الغليان، ويسمح بالوصول إلى درجات حرارة الطهي أعلى بكثير من 100 درجة مئوية، وفقا لسكاي نيوز .

تجدر الإشارة إلى أنه من المهم عند اختيار طنجرة الضغط أن تكون قوية وذات علامة تجارية معروفة في هذا النوع من الطناجر، لأن مثل هذه القدور تُعتبر قنبلة موقوتة إذا لم تستخدم بطريقة سليمة.