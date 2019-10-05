شاهد.. جرار عتيقة في قاع المتوسط ذات محتوى غامض

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف علماء الآثار تحت الماء كنزا عمره 1700 سنة على بعد 50 مترا من سواحل مايوركا الإسبانية، وهو عبارة عن 93 جرة خزفية معظمها غير متضررة.

ويفيد موقع Science Alert، بأن العلماء عثروا على هذه الأواني عند حطام سفينة قديمة، مصفوفة بعناية في حوض سفينة صغيرة طولها 10 أمتار وقطرها 5 أمتار، ويبدو أنها كانت تعود لتجار كانوا ينقلون البضائع بين شبه الجزيرة الإيبيرية وروما، ويحتمل أن السفينة غرقت نتيجة تسرب المياه أو أعمال شغب على متنها.

وربما تحتوي هذه الأواني على مواد غذائية مثل زيت الزيتون أو صلصة السمك المخمرة. وقد رفعها الخبراء من تحت الماء ووضعوها في مسبح مياه عذبة بمتحف مايوركا لحمايتها من تبلور الأملاح الضار، بحسب "روسيا اليوم".

بعد ذلك يعكف العلماء على دراسة ما هو مكتوب على الأواني ويتفحصون محتوياتها.