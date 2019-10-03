(فيديو) متشرّدة.. سوبرانو في محطة المترو

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر قسم شرطة لوس أنجلوس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لامرأة بلا مأوى تبلغ من العمر 52 عاماً تغني السوبرانو بإحدى محطات المترو للمدينة.

تدعى المرأة "إيميلي زاموركا"، التي جاءت إلى الولايات المتحدة من روسيا وهي في الرابعة والعشرين من عمرها.

كانت زاموركا بلا مأوى بسبب العديد من الانتكاسات الصحية، واستخدمت العزف على آلة "الكمان" في شوارع لوس أنجلوس حتى سرقت منها قبل ثلاث سنوات، بحسب "يورونيوز".

وهي تغني في المترو بسبب الطريقة التي يبدو بها الصوت هناك، تحلم بالقدرة على العمل في الموسيقى مرة أخرى.